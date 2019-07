Sensi Inter, tifosi scatenati sui social: ecco la voce del popolo

L’Inter ha ufficializzata da poco Stefano Sensi, e subito sono arrivati i primi tweet dei tifosi. Sensi aveva a lungo flirtato con il Milan, ma poi il giocatore ha virato verso i nerazzurri. Sensi arriva in prestito all’Inter, con diritto di riscatto.

Il riscatto è fissato a 25 milioni di euro: operazione che ricorda quella che lo scorso anno ha portato in nerazzurro Politano.

Sensi ha detto che è felice della scelta che ha fatto…… Di soliton on e' facile essere soddisfatti della seconda scelta…. Buon per lui

Quindi #Sensi all'#Inter per 5 mil di prestito e 25 di diritto di riscatto. In cambio il #Sassuolo prende #Sala (chi?!?), valutato (leggo così) 5 mil. In pratica se l'Inter non esercitasse il riscatto, si terrebbe Sensi gratis un anno. Ah ok.

— Claudio Masini (@ClaudioMasini7) July 2, 2019