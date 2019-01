Stefano Sensi obiettivo principale del Milan. Sprint dei rossoneri: l’obiettivo è averlo nel giro di una settimana

Il Milan accelera per Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo piace ai rossoneri che vorrebbero portarlo alla corte di Rino Gattuso a gennaio. Il Milan cerca un centrocampista e vorrebbe ingaggiare il mediano neroverde, abile ad agire da regista e da mezzala. Il calciatore di De Zerbi sembra fare al caso di Gattuso e il Milan, secondo Sport Mediaset, avrebbe deciso di accelerare e potrebbe tentare il blitz già nelle prossime ore. Il Milan, addirittura, vorrebbe portare il giocatore alla corte di Gattuso nel giro di una settimana.

Il Milan scenderà in campo il prossimo 16 gennaio per sfidare la Juventus nella Supercoppa italiana e l’obiettivo è quello di mettere a disposizione il giocatore per la finale contro i bianconeri. Tra il Milan e il giocatore c’è già un accordo, mentre va trovata ancora l’intesa con il Sassuolo. Il centrocampista classe ’95 ha una valutazione che si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro ma bisognerà convincere il Sassuolo a cedere il centrocampista con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 20 milioni e potrebbe inserire nell’affare il cartellino del portiere, classe 2000, Plizzari.