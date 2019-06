Sensi+Barella, la nuova Inter di Conte parla italiano

L’Inter sta provando a chiudere il doppio colpo: Nicolò Barella e Stefano Sensi si avvicinano a grandi passi a vestire il nerazzurro

L’Inter è vicinissima a chiudere il doppio colpo di mercato. Stefano Sensi si avvicina a grandi passi a vestire il nerazzurro dopo gli incontri avuti nel pomeriggio tra la dirigenza nerazzurra e Carnevali (dg Sassuolo) prima e Beppe Riso (agente giocatore) poi. Individuata anche la contropartita giusta per convincere il Sassuolo e chiudere l’affare che se sarà ufficializzato assumerà i contorni di un vero e proprio scippo dell’Inter ai danni del Milan, che era vicinissimo ad acquistare il giocatore.

Fatto Sensi ora nei piani di Marotta e Ausilio c’è Barella. L’arrivo di Sensi non esclude quello del centrocampista cagliaritano, per un’Inter che parla sempre più italiano come era nelle intenzioni di Zhang Jindong. Il numero uno nerazzurro infatti aveva auspicato, il giorno del suo insediamento ad una squadra giovane e italiana. Sensi e Barella saranno i primi mattoncini.