Sentenza Uefa, Torino e Roma aspettano il Milan: cosa succede ora

Torino, Roma e Milan aspettano la sentenza definitiva: cosa succede ora e come si muoveranno i rossoneri

Torino e Roma aspettano la sentenza Uefa del Milan: una decisione che condizionerà inevitabilmente l’estate delle tre squadre. Al primo e tanto atteso atto, la Uefa non si è pronunciata ed ora si attende un’udienza ancora non calendarizzata: i tempi si allungano inevitabilmente.

Lo scenario? Il Milan vuole accelerare i tempi, richiedere anche un’integrazione delle due sentenze (relative ad ambedue i trienni) e attuare la cosiddetta “procedura d’urgenza” per ripartire il più velocemente possibile senza il prolungamento dei vincoli del Fair Play Finanziario. Ci vorrebbero 15 giorni in questo caso: Torino e Roma rimangono in agguato.