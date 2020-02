Serena: «Icardi gioca solo per se stesso, Lukaku per gli altri. Sullo scudetto…»

Aldo Serena ha parlato dei temi caldi in casa Inter sulle pagine del Corriere dello Sport. Le parole dell’ex centravanti

Aldo Serena ha parlato dei temi caldi in casa Inter sulle pagine del Corriere Dello Sport. Ecco le parole dell’ex attaccante nerazzurro.

LUKAKU – «Conte lo ha voluto a tutti i costi, ora il motivo è evidente. Ha eccellenti doti tecniche e fisiche, è generoso ed altruista. Soprattutto: è una guida. Non mi sorprende stia facendo bene, gli 80 milioni pagati dall’Inter sono giustificati».

ICARDI – «Conte non poteva far riferimento su Icardi, che è un grandissimo finalizzatore, ma non è una guida, non trascina i compagni. Icardi gioca per se stesso, Lukaku per gli altri».

LAUTARO – «L’anno scorso a volte cercava di strafare, voleva dimostrare tutto e subito. Credo che Lautaro sia stato fortunato che l’Inter non sia riuscita a chiudere con Dzeko. Con Lukaku si è sintonizzato subito. E sono uscite le sue qualità. E’ rapido nel pensiero, velocissimo nello stop e tiro, lavora su tutto il fronte d’attacco, pressa molto bene, ecco, forse di testa deve migliorare».

SCUDETTO – «Juve favorita, anche se sta facendo fatica ha un organico superiore per qualità e quantità. La corsa dell’Inter dipenderà molto da come Conte affronterà l’Europa League: se fa turnover allora avrà benzina per giocarsela fino alla fine. La Lazio mi pare matura per tutto, vince le partite sporche, sa come si fa e non ha l’impegno delle coppe. Mi piace pensare che ci sarà incertezza fino alla fine, come non è mai successo negli ultimi anni».