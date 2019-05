Sergio Ramos, dalla Spagna: «Contatti con un top club». Il centrale del Real Madrid ambito da una super potenza europea

Sergio Ramos non fa gola soltanto alla Juventus. Come riportato da As e El Chiringuito sul capitano del Real Madrid ci sarebbe anche il Liverpool di Klopp. I Reds avrebbero contattato direttamente il difensore spagnolo per convincerlo a trasferirsi ad Anfield.

Dopo il litigio con Florentino Perez al tramonto della sconfitta con l’Ajax, Sergio Ramos sembra destinato a lasciare il club blanco.