Sergio Ramos smentisce: «Ronaldo non mi ha mai chiamato per andare alla Juve»

Sergio Ramos smentisce le voci di mercato che lo vedrebbero vicino alla Juventus su consiglio di Ronaldo

Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, ha parlato dal ritiro della Spagna per smentire i contatti con Cristiano Ronaldo: «Con Cristiano Ronaldo ho sempre avuto un ottimo rapporto. Io però continuo col Real Madrid, i rumors di mercato lasciamoli da parte. CR7 non l’ha chiamata alla Juve? No, no».

La caccia ad un difensore top da parte della Juve prosegue a ritmi serrati. La certezza è che non sarà Sergio Ramos.