Serie A, alle 12 Consiglio di Lega straordinario: le ultime

Serie A, convocato un Consiglio di Lega straordinario su richiesta dell’Inter. Si decide futuro del campionato corrente

Come annunciato da Beppe Marotta, l’Inter ha chiesto ed ottenuto la convocazione un Consiglio di Lega straordinario, in programma quest’oggi alle 12. All’ordine del giorno, inevitabilmente, la questione dei rinvii delle quattro partite a porte chiuse e la ricollocazione delle stesse in un calendario pienissimo.

«Prima di tutto aspettiamo con rispetto le decisioni del Consiglio dei Ministri. L’Inter ha chiesto e ottenuto la convocazione di un Consiglio straordinario della Lega Serie A (è stato fissato stamani alle 12, ndr) per salvaguardare l’equilibrio e la competitività del campionato»