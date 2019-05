Serie A, annunciata una novità per l’ultima giornata di campionato 

In occasione dell’ultima giornata di campionato, la Lega Serie A ha annunciato importanti novità per le gare delle 20.30

Per favorire la contemporaneità delle partite delle 20.30 dell’ultima giornata di campionato, la Lega Serie A ha annunciato il cambiamento di una regola.

Ecco il comunicato: «Si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo, previsto dall’art. 54, comma 2, delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare del Campionato di Serie A TIM, valide per la 19a giornata di ritorno».