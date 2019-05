All’ultima di campionato ci sarà l’esordio del primo italiano di seconda generazione tra gli ufficiali di gara: ecco la partita per il quale è stato designato

L’ultima giornata sarà anche la prima in Serie A di Gamal Mokhtar come assistente arbitrale di Lorenzo Maggioni in Cagliari-Udinese. L’assistente del fischietto di Lecco sarà il primo italiano di seconda generazione tra gli ufficiali di gara a sbarcare nella massima serie. Le origini di Mokhtar sono per metà egiziane (il padre) e per metà italiane (la madre).

Quando gli fu comunicata la promozione in Serie B, l’anno scorso, questa fu la sua reazione: «Io sono un idraulico e, soprattutto, per i turni infrasettimanali, devo ringraziare il mio datore di lavoro che mi lascia libertà. Mi ritengo un privilegiato».