Serie A, atteso per oggi il calendario fino alla quartultima giornata

È atteso per oggi il calendario della Serie A fino alla quartultima giornata: si aspetta anche il via libera per la Coppa Italia

Oggi è un’altra giornata decisiva per la ripartenza del calcio italiano. Nella mattinata si riuniranno tutti i club insieme alle componenti federali per ufficializzare il calendario della nuova Serie A che sta per nascere. Sarà regolamentata anche la ripartenza della Coppa Italia, visto che si attende un nuovo decreto da parte del Governo.

Si giocherà quasi sicuramente ogni giorno della settimana e tre quarti delle partite saranno disputate di sera. Gli orari delle partite sono i soliti con una differenza di un quarto d’ora: 17.00/17.15 19.15/19.30 21.30/21.45. Come spiega La Gazzetta dello Sport oggi la Lega annuncerà il nuovo calendario che sarà quello definitivo fino alla quartultima giornata.

Certa anche la data della finale di Coppa Italia (17 giugno) mentre sul resto regna grande incertezza. In un primo momento le due semifinali dovevano giocarsi il 13 ed il 14, poi la Lega ha comunicato la volontà di giocare anche il 12. Per farlo, tuttavia, serve un ulteriore concessione del Governo al divieto di eventi sportivi, oggi esteso al 14 ma a questo punto decadrà qualche giorno prima.