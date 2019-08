Serie A, chi la prima rivale della Juventus? Napoli e Inter le favorite

Tra poche settimane riparte la Serie A: tutte a caccia della Juventus, ma chi è la squadra favorita per infrangere il regno bianconero?

​Ancora una volta la principale candidata per contendere lo scettro alla Juventus. Il Napoli di Carlo Ancelotti è – secondo le quote Betclic – al pari dell’Inter la squadra che più può infastidire il regno dell’ex tecnico partenopeo Maurizio Sarri. La quota che premia lo Scudetto azzurro è a quota 6.00: un sogno, sì, ma non una chimera. Stessa identica quotazione anche per la nuova era Inter targata Antonio Conte, mentre la Juve si assesta a 1.45, dopo otto titoli consecutivi e un’egemonia ininterrotta. Lontanissimo, ai piedi del podio, il Milan, dato a 25.

Fiducia Ancelotti – C’è fiducia nell’operato di Ancelotti, dopo una prima stagione che ha visto i partenopei piazzarsi ancora al secondo posto, a quota 79 punti. Il tecnico di Reggiolo è una sicurezza e nel corso della presentazione della nuova stagione non si è posto limiti né in Champions né in Italia. Il mercato ha poi portato il rinforzo Manolas (senza dimenticare Elmas), che ha puntellato un reparto difensivo che ha chiuso la stagione con 36 gol al passivo in Serie A (solo Inter e Juve hanno fatto meglio).