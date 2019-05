Non solo Europa o salvezza, anche gli altri club hanno “motivazioni” per chiudere in bellezza. Dai 4 ai 6 milioni e 300 mila euro

Non solo lotta salvezza o lotta Europa. Anche nelle zone relativamente tranquille della classifica si può battagliare e lottare. Per esempio per i club il decimo posto ha un valore altissimo. Se ne parla tanto per un motivo molto semplice.

La Lega di serie A garantisce a chi lo ottiene 6 milioni e 300 mila euro. Cinque milioni e mezzo vanno a chi si classifica undicesimo, 5 vanno a chi si piazza dodicesimo. Mentre il tredicesimo prende 4 milioni e 600 mila, il quattordicesimo 4 e 100. Insomma, c’è ancora tanto da lottare in questi ultimi 180′.