Serie A femminile: Carolina Morace vuole una giocatrice rossonera

Serie A femminile: la Lazio punta forte su una giocatrice del Milan. Carolina Morace la vorrebbe in vista della prossima stagione

La Serie A femminile 2020/2021 si è appena conclusa, ma la stagione non ancora, visto che tra due giorni andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Roma e Milan. Nel frattempo si è acceso il mercato.

In queste ore la Lazio di Carolina Morace (promossa nella massima competizione italiana) avrebbe chiesto informazioni al Milan per Giorgia Spinelli. La centrale difensiva, ex Reims, è stata protagonista di un’ottima stagione in rossonero, condita da due gol decisivi contro Fiorentina al Gino Bozzi e Sassuolo al Vismara in chiave UWCL.

La situazione

Nelle ultime partite la classe ’94 (Hellas Verona a parte), non ha trovato molto spazio tra le file di Ganz, anche a causa di qualche problema fisico, che l’ha costretta a rimanere ai box per quasi due mesi, sostituita da Francesca Vitale.

Per il momento il Diavolo, però, non sembrerebbe intenzionato a lasciarla andare. La giocatrice è ritenuta elemento importante della rosa. Ad ogni modo ogni discussione di mercato verrà rimandata dopo la finale del 30 maggio.

Ritorno alla base

Intanto il Milan riporta alla base Guony Arnadottir, classe 2000, dopo l’ottima annata in prestito al Napoli. Con la maglia partenopea ha dimostrato grandi doti fisiche e tecniche, pronta per il salto di qualità.