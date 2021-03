Serie A femminile: spettacolo Roma-Inter, trionfano Napoli e Juve

Serie A femminile: la Roma batte 4-3 l’Inter dopo una gara incredibile e scappa via, la Juve passa a Firenze, trionfo Napoli in ottica salvezza

La sedicesima giornata di Serie A femminile si apre con il successo mozzafiato della Roma 4-3 sull’Inter. Le giallorosse dominano per 60 minuti la gara, e vanno anche sul 4-1 grazie ad un eurogol di Banusic, lanciata nella ripresa da Betty Bavagnoli.

Negli ultimi quindici minuti, però, le nerazzurre trovano il 4-3, con Pandini e la solita Marinelli, complice l’ennesimo blackout difensivo di Linari e compagne. Risultato che per certi versi risulta bugiardo, per le clamorose occasioni sprecate dalla Roma.

Vince ancora la Juventus, che espugna il Gino Bozzi di Firenze 1-2 e ipoteca lo scudetto. In mancanza di Girelli e Bonansea ci pensa Staskova con una splendida doppietta. Per la Viola (Clelland) è crisi nera: sono ben cinque le sconfitte consecutive tra campionato e UWCL.

Trionfo Napoli. Le partenopee liquidano 3-1 la Florentia San Gimignano e si avvicinano al San Marino, distante ora una sola lunghezza. Grande lavoro del team di Pistolesi, condito da un super gol di Eleonora Goldoni. La gara, nella ripresa, è successivamente iniziata 20 minuti più tardi rispetto al programma, in mancanza dell’autombulanza, che ha dovuto trasportare Luisa Pugnali in ospedale per un trauma alla testa.

La squadra di Alain Conte, domani sarà impegnata contro il Sassuolo presso lo stadio Acquaviva e dovrà in qualche modo rispondere anche in termini di risultati, il che non sarà facile, visto che le neroverdi sono in corsa per un posto Champions.