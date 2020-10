Serie A, il coprifuoco alle 23 non vale per i tifosi: i dettagli

Il biglietto varrà come autocertificazione per tutti i tifosi di Serie A costretti a violare il coprifuoco delle 23 per tornare dallo stadio

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il coprifuoco ordinato da Lombardia e Campania che impone il divieto di circolazione dopo le 23 non varrà per i tifosi che si recheranno allo stadio.

Una procedura ufficiale ancora non c’è ma i dettagli raccolti sino ad ora disegnano una situazione per cui i 1000 tifosi che andranno allo stadio ad assistere ad una partita potranno successivamente esibire il biglietto come autocertificazione per giustificare i propri movimenti dopo le 23.