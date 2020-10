Serie A, l’immunologo Le Foche: «Pericolosi i rientri dalle Nazionali»

Francesco Le Foche ha lanciato l’allarme per quanto riguarda i calciatori di ritorno dalle Nazionali

Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dei pericoli da contagio derivanti dai calciatori che rientrano dalle Nazionali.

«Uno come Gomez, ad esempio, che giovedì torna non lo farei subito aggregare al gruppo con l’Atalanta né lo manderei in campo. Aspetterei 48 ore dopo un tampone negativo per esser sicuri. Almeno al suo ritorno farei subito un tampone per capire se è negativo. Il quadro è quello di poter valutare se nelle 48 ore c’è un contagio o meno».