Serie A, ma quale mercato: ecco quanto giocano i nuovi arrivati, il podio delle squadre che li utilizzano di meno

Benedetto mercato. Sì, ma non per tutti. In Serie A, infatti, sono diverse le squadre che, nelle prime quattro uscite stagionali, hanno preferito affidarsi all’usato sicuro piuttosto che ai volti nuovi.

Sul podio della speciale graduatoria, al primo posto, l’Atalanta di Gasperini, seguita a ruota dal Milan e dal Torino. Ma la Serie A, in realtà, tra i maggiori europei è il campionato in cui gli allenatori si stanno affidando di più ai rinforzi del mercato estivo, come riporta l’analisi condotta da La Stampa.