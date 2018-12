L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per l’ultima gara dell’anno. Calvarese impegnato a Napoli, Valeri con la Juventus

Dopo il caos non gestito da Paolo Mazzoleni in occasione di Inter-Napoli, che aveva il dovere di fermare la gara per i ripetuti cori razzisti rivolti a Koulibaly, l’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata. Il fischietto di Bergamo non avrà turni di stop, avrà anzi l’importante ruolo di addetto al Var nella gara tra Parma e Roma, che verrà diretta da Manganiello. Calvarese arbitrerà invece il Napoli, impegnato al San Paolo contro il Bologna.

Sugli altri campi, Valeri è stato designato per l’anticipo tra Juventus e Sampdoria, mentre La Penna dirigerà l’Inter in trasferta a Empoli. Irrati e Pasqua arbitreranno la doppia sfida europea Lazio-Torino e Sassuolo-Atalanta, mentre Abisso è stato assegnato al posticipo tra Milan e Spal.

Queste tutte le designazioni, con assistenti e addetti Var:

Juventus – Sampdoria ore 12.30

Valeri

Valeriani – Vivenzi

Iv: Marinelli

Var: Maresca

Avar: Del Giovane

Chievo – Frosinone

Rocchi

Fiorito – Colarossi

Iv: Abbattista

Var: Banti

Avar: Manganelli

Empoli – Inter

La Penna

Vuoto – Marrazzo

Iv: Di Martino

Var: Guida

Avar: Di Vuolo

Genoa – Fiorentina

Massa

Tegoni – Gori

Iv: Serra

Var: Giacomelli

Avar: Tasso

Lazio – Torino

Irrati

Peretti – Schenone

Iv: Nasca

Var: Orsato

Avar: Costanzo

Parma – Roma

Manganiello

Di Liberatore – Tonolini

Iv: Piscopo

Var: Mazzoleni

Avar: Bindoni

Sassuolo – Atalanta

Pasqua

Posado – Caliari

Iv: Volpi

Var: Piccinini

Avar: Lo Cicero

Udinese – Cagliari

Mariani

Meli – Tolfo

Iv: Ros

Var: Pairetto

Avar: Paganessi

Napoli – Bologna ore 18

Calvarese

Galetto – Cecconi

Iv: Giua

Var: Doveri

Avar: Ranghetti

Milan – Spal domenica ore 20.30

Abisso

Prenna – Rocca

Iv: Chiffi

Var: Fabbri

Avar: Di Iorio