Serie A, monte ingaggi: tra le prime il Milan è quella che spende meno

Il Milan è primo non solo nella classifica dei risultati, ma anche in quella dei monte ingaggi rispetto alle altre in lotta per la Serie A

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione dei monte ingaggi in Serie A e sulle prime squadre in lotta per lo Scudetto. A guidare la classifica è il Milan.

I rossoneri hanno abbassato da 150 a 100 milioni il mone ingaggi e stanno trovando risultati migliori rispetto a qualche anno fa. Dimostrazione importante del lavoro di qualità fatto dalla dirigenza. Segue il Napoli con 110, poi l’Inter a 130 e la Juventus con 172 milioni.