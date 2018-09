Serie A: il minutaggio dei giocatori delle big con le rispettive Nazionali

La classifica de La Gazzetta dello Sport, dei giocatori delle big di Serie A maggiormente utilizzati dalle rispettive Nazionali durante la sosta

La sosta dedicata alla Nations League è ormai alle spalle e le squadre si apprestano a tornare in campo per la ripresa dei campionati. La pausa non ha portato bene alle società di Serie A che hanno perso diversi giocatori per infortunio, vedi Dries Mertens, Sime Vrsaljko, Kostas Manolas, Javier Pastore e molti altri ancora. Inoltre i giocatori impegnati con le Nazionali non hanno avuto molto tempo per rifiatare, soprattutto i titolari, rispetto a quelli rimasti a casa. Oggi La Gazzetta dello Sport ha stilato una classifica dei giocatori delle big del campionato italiano più utilizzati dalle rispettive Nazionali.

In testa alla classifica c’è il Napoli con 1388 minuti giocati per un totale di 17 calciatori convocati. Seguono Juventus e Milan, rispettivamente con 16 giocatori convocati ed un totale di circa 1350 minuti e 12 con poco più di 1300 minuti. Più indietro ci sono Roma ed Inter con circa 900 e 750 minuti ed infine la Lazio, i cui giocatori hanno disputato 605 minuti in Nazionale. Minutaggio importante un po’ per tutte le squadre che dovranno adesso affrontare molte sfide ravvicinate tra campionato e coppe europee.