Reti consecutive in Serie A: Quagliarella insegue Batistuta

Tra i giocatori andati a segno in più gare consecutive di Serie A, Batistuta detiene il record assoluto. Quagliarella prova a spodestarlo

In Serie A sono pochissimi i giocatori capaci di andare a segno per più di cinque gare consecutive. Il record, detenuto da Gabriel Batistuta, risale alla stagione 1994-95. Batigol, all’epoca con la maglia della Fiorentina, è riuscito ad andare a segno in ben 11 giornate di fila.

Un annata memorabile per l’argentino, che negli anni si è visto avvicinare da bomber indiscussi e attaccanti meno celebri, senza che nessuno sia tuttavia riuscito a scalzarlo da questo primato. Adesso tocca a Fabio Quagliarella provarci. L’attaccante blucerchiato è andato a segno per la quinta gara consecutiva nel match contro l’Empoli e punta Christian Vieri, fermatosi a 6 nel 2002. Difficile riuscirci, ma se dovesse farcela sarebbe l’ennesima conferma delle sue straordinarie capacità.