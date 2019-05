Serie A, per la salvezza a 90′ dalla fine è bagarre tra Genoa, Empoli e Fiorentina: ecco perché l’Udinese è già certa della permanenza

Lotta serrata per la salvezza, anche e soprattutto a 90′ dal triplice fischio sul campionato. Perché Genoa, Empoli e Fiorentina sono ad un passo dal baratro, e una gara soltanto le separa dal rischio di far compagnia a Chievo e Frosinone nella prossima Serie B. Il gruppo di Andreazzoli ha scavalcato quello di Prandelli al quart’ultimo proprio domenica e ora vanta un punto in più in classifica, ma con la spada di Damocle degli scontri diretti a sfavore.

Ha il destino interamente nelle proprie mani, invece, la Viola di Montella, cui sarà sufficiente non perdere in casa col Grifone per evitare di rimanere impelagata nei calcoli per la salvezza. La Fiorentina, per altro, in classifica condivide la posizione a quota 40 con l’Udinese: i bianconeri di Tudor, però, sono già aritmeticamente salvi con 90′ d’anticipo in virtù degli scontri diretti a favore sulle dirette concorrenti.