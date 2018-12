Sabato 29 si è chiuso il girone di andata del campionato di Serie A: ecco i “verdetti” dallo Scudetto alla lotta salvezza

Manca pochissimo alla fine del 2018 e all’inizio del nuovo anno. E anche la Serie A ripartirà “da zero”, o meglio dai punti conquistati alla fine del girone di andata che si è chiuso sabato scorso. Ma se il campionato fosse finito il 29 dicembre, quali sarebbero stati i verdetti? Ecco quindi i primi “risultati di questa prima parte di stagione. Attualmente per la corsa Scudetto non c’è partita. La Juventus ha conquistato 53 punti e chiude il 2018 con 9 punti di distanza dal Napoli, unica reale alternativa ai bianconeri. I bianconeri, se il campionato fosse finito il 29, avrebbero vinto l’ottavo scudetto di fila, mentre il Napoli, l’Inter e la Lazio sarebbero andate in Champions League. Gli azzurri e i nerazzurri son divisi da 5 punti, ma più vicine da quel che pare sulla carta dopo lo scontro diretto di San Siro. La Lazio chiude l’anno al quarto posto a quota 32, ma a meno 8 dal terzo e a meno 13 dal secondo.

Per quanto riguarda la zona Europa League, sarebbero andate il Milan a 31 punti e la Roma a 30. Entrambe occupano il quinto e il sesto posto in classifica. Da valutare poi la possibilità che anche la settima partecipi ai preliminari di Europa League. E in questo momento ad occupare la settima piazza è la Sampdoria che sta stupendo tutti nelle ultime uscite. Difficile però che a fine anno questa classifica venga rispettata in queste posizioni in quanto tante squadre sono racchiude in pochi punti. In piena corsa all’Europa troviamo infatti anche l’Atalanta a 28, il Torino a 27, la Fiorentina a 26, ma anche il Parma e il Sassuolo a 25 punti. Insomma dalla Lazio al Sassuolo troviamo 9 squadre in 7 punti. Un dato che fa capire quanto possa esser avvincente la seconda parte di stagione. Interessante è poi anche la corsa alla salvezza. Una corsa che riguarda principalmente Udinese a 18 punti, Spal a 17, Empoli a 16, Bologna a 13, Frosinone a 10 e Chievo ad 8. Attualmente scenderebbero in Serie B Chievo, Frosinone e Bologna, ma attenzione. Il Chievo è in ottima forma, così come il Bologna visto a Napoli. Decisamente in calo son parsi invece la Spal e l’Empoli. Mentre il Frosinone sembra esser quella più indietro tra tutte. Staremo a vedere a maggio.