Serie A, Zanetti: «Non va compromessa la prossima stagione»

Il vicepresidente dell’Inter Zanetti ha parlato del futuro della Serie A: «Non bisogna compromettere la prossima stagione»

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha espresso le proprie considerazioni in merito alla ripresa della Serie A: «Nessuno può prevedere quello che accadrà. Speriamo che questa situazione possa migliorare dopo il 13 aprile, ma nel frattempo dobbiamo riflettere su tante cose. Ci può essere un ripensamento per rendere più sostenibile il calcio, stiamo capendo tante cose. Servirà a tutti».

«Playoff? Complicato trovare una formula per il campionato, mentre per le coppe c’è più tempo. Prima è necessario attendere la fine dell’emergenza, senza compromettere la prossima stagione. Non è semplice prendere una decisione, vanno valutati tutti i fattori», ha concluso Zanetti ai microfoni di Sky Sport.