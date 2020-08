Serie B 2020-21, quante big al via: raggiungere la serie A non sarà semplice

Serie B 2020-21, quante big al via nel nuovo campionato: raggiungere la serie A non sarà semplice, la lotta è aperta

In attesa di Spezia e Frosinone, la serie B inizia a fare i conti in vista della prossima stagione. Tante novità in cadetteria, con diverse squadre che puntano alla promozione in serie A. Non sarà affatto semplice riuscire a strappare un posto per poter raggiungere il massimo campionato: tra il Brescia retrocesso e il Monza con grandissime ambizioni di classifica la lotta si fa dura, anzi durissima.

LE FAVORITE – Ci sono tantissime squadre indicate come favorite. Il Monza sicuramente si muoverà sul mercato per poter costruire una compagine solida, così come il Brescia di Massimo Cellino. Il Chievo rimane una delle favorite, ma attenzione anche alle eventuali sorprese.

La Reggina, dopo un campionato simile in serie C, vuole riconfermarsi anche in cadetteria, mentre Empoli e Lecce non rimarranno di certo a guardare. Tante squadre, ma soltanto tre posti: al momento è difficile pronosticare chi riuscirà a fare il salto di categoria, tutto può davvero accadere.

Ecco le 19 squadre che parteciperanno alla Serie B 2020-21: