Serie B, alta tensione a Brescia: contestato Cellino

Il Brescia non vince da ben 50 giorni: le ultime partite hanno acuito il malcontento di una tifoseria biancoblù

La Gazzetta dello Sport di oggi (edizione cartacea) ha evidenziato tutto il malcontento che c’è in quel di Brescia in Serie B: «Cinquantacinque giorni senza vittorie. Un digiuno lungo, anche troppo, per il club veterano della Serie B. Il Brescia semifinalista l’anno scorso, arrivato alle soglie dell’ultimo atto per la A prima che il Monza lo rimandasse fra i cadetti, è in questo momento una squadra in cerca d’autore.

Il periodo no iniziato sul finire dell’estate complica una situazione tutt’altro che facile anche al netto delle vicende giudiziarie che riguardano il presidente Massimo Cellino (indagini per reati fiscali). Il Brescia quest’anno non ha l’obiettivo di andare in Serie A, semmai di salvarsi tranquillamente: questo ha sempre detto anche il suo allenatore Pep Clotet. Ma le ultime partite hanno acuito il malcontento di una tifoseria mortificato più che dai punti in classifica dal modo in cui ultimamente sono stati ottenuti».