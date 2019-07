Serie B, ambizione Perugia: tra colpi di mercato e sogni da concretizzare

Serie B, sarà un Perugia molto ambizioso quello nelle mani di Oddo: tra colpi di mercato e sogni da concretizzare

E’ un Perugia ambizioso, quello che sta nascendo nei primi giorni di calciomercato. E che verrà plasmato dal nuovo tecnico Massimo Oddo. Tra colpi già concretizzati e suggestioni su cui la dirigenza umbra sta lavorando.

Il Perugia, infatti, ha messo a segno un intrigante dopo colpo dal Benevento: in ingresso, allora, ecco Iemmello e Di Chiara. Mentre in attacco si continua a lavorare per Capone dall’Atalanta.