Serie B, boom nella vendita dei diritti tv all’estero: merito di Buffon

Il ritorno di Buffon al Parma ha dat una grande mano alla Serie B: grande richieste dall’estero per la vendita dei diritti tv

L’arrivo di Buffon al Parma fa sorridere la Serie B. Il motivo? Il boom nella vendita dei diritti tv del campionato cadetto.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il ritorno dell’ex portiere della Juve in Emilia avrebbe portato Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega B dei diritti all’estero, a vendere la trasmissione in esclusiva delle partite in Germania, Austria e Svizzera. Alcune richieste sarebbero arrivate anche dal Nord America.