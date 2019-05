Niente da fare per il Foggia. Viene confermata la penalizzazione alla società pugliese il cui ricorso viene giudicato inammissibile

Nel caos della Serie B iniziano ad arrivare le prime sentenze. A farne le spese il Foggia, che ha atteso per oltre un’ora il verdetto emesso dal Collegio di garanzia del Coni che, dopo essersi riunito in camera di consiglio ha respinto il ricorso della società pugliese.

Confermati quindi i -6 punti per i rossoneri (inizialmente erano 15, poi scesi a 8 e 6 rispettivamente l’8 agosto e il 23 gennaio), una decisione che permette alla Salernitana, che si era dichiarata parte interessata, di essere per ora tranquilla circa la possibilità di rimanere in Serie B. La classifica, dunque, non cambia e non potrà farlo: la sentenza presa oggi è defintiva e non prevede possibilità di appello.