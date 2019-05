È in corso la riunione del Consiglio Federale per discutere della situazione in Serie B dopo la retrocessione del Palermo

Altro caos in Serie B. Dopo la retrocessione del Palermo in Serie C per deferimento, e l’addio dei playout a stagione in corso, è ritornato il caos nella serie cadetta. In queste ore è in corso il Consiglio Federale della Figc per discutere della situazione legata ai Playoff e ai Playout in Serie B.

Secondo le ultime news, si sta andando verso uno slittamento dei playoff e verso un ritorno dei playout. Oggi pomeriggio dovrebbe esserci la discussione in Corte d’Appello.