Playoff Serie B, stasera la prima semifinale: il programma

Iniziano le fasi caldissime dei playoff di Serie B: stasera Cittadella-Benevento, domani Hellas Verona-Pescara

La corsa alla promozione in Serie A entra nel vivo. Stasera a partire dalle 21 e in esclusiva su DAZN andrà in scena la prima semifinale, tra Cittadella-Benevento. Domani invece al Bentegodi di Verona ci sarà l’altra semifinale: Hellas Verona-Pescara.

Nel fine settimana le gare di ritorno: sabato Benevento-Cittadella mentre domenica Hellas Verona-Pescara, con fischio d’inizio sempre alle 21. Finalissima in programma (anche qui con gara di andata e di ritorno) il 30 maggio e il 2 giugno.