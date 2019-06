Serie B, occhi puntati su Dionisi: tre società sul tecnico dell’Imolese

Serie B, occhi puntati su mister Dionisi: sono tre le società che stanno valutando il tecnico dell’Imolese

L’ottima stagione appena conclusa è valsa parecchi riflettori puntati addosso ad Alessio Dionisi. Il tecnico che, sulla panchina dell’Imolese, ha centrato in Serie C l’accesso ai playoff promozione. Per approdare sul palcoscenico della Serie B, dove l’allenatore potrebbe sbarcare a prescindere.

Sono infatti diverse le società che, in sede di programmazione della nuova stagione, stanno valutando la sua candidatura. A partire dallo Spezia, che ha appena salutato Marino, per arrivare fino al Chievo, che sta valutando il dopo Di Carlo. Più defilata, invece, la posizione del Perugia.