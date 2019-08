Serie B, esordio da sballo per il Pordenone: travolto il Frosinone nel monday night con il punteggio di 3-0

Esordio da sballo per il Pordenone. Che, alla prima uscita in Cadetteria, supera per 3-0 una delle candidate alla promozione come il Frosinone. Protagonista della serata è Pobega, autore di una doppietta che ha spianato la strada ai neroverdi.

La rete che chiude la pratica, nella ripresa, è invece ad opera di Barison. Esordio amaro per i ciociari di Nesta, che dovranno alzare la testa già nel prossimo turno contro l’Ascoli.