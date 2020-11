Serie B LIVE: Cistana finisce nel mirino del Milan

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

VICENZA – Le parole del direttore generale Bedin: «Per quattro mesi siamo stati risparmiati e con orgoglio rivendico che pur tra mille difficoltà diano forse stati gli unici di b a fare il ritiro, ora siamo stati colpiti, ma come il 50 percento dei club di A e B. Noi possiamo controllare la vita professionale di un atleta che però poi torna a casa, e le dinamiche quotidiane, come ad esempio fare la spesa, possono aprire il varco a questo dannato virus. Vale la pena andare avanti? Sì perché fermare un settore industriale come il calcio vorrebbe dire rischiare il default per molte società. Il Vicenza ha la proprietà Rosso: È l’acquisto più importante che potesse sognare chi ama i colori biancorossi. Ma la forza sta anche in tutti gli imprenditori di spessore che sono saliti a bordo».

EMPOLI – Domenica di riposo in casa Empoli. La squadra agli ordini di mister Alessio Dionisi tornerà ad allenarsi domani pomeriggio per preparare la gara contro il Cittadella in programma sabato prossimo.

REGGINA – Le parole di Plizzari: «Ho avuto l’esito dopo tre tamponi negativi. Con il Covid non si si scherza, avevo paura che avessi potuto contagiare qualcuno durante gli allenamenti. Bisogna rispettare sempre le regole. Ho passato l’isolamento a casa, sperando che il tampone potesse diventare negativo il prima possibile».

BRESCIA – Sirene dalla Serie A per Andrea Cistana, che torna ad essere un obiettivo del Milan per la prossima stagione. Nonostante l’operazione alla rotula del ginocchio destro e l’assenza prolungata dai campi di gioco, il difensore bresciano è al centro di un nuovo possibile asse tra i rossoneri ed il Brescia. Nessuna trattativa è in fase avanzata tra i due club, ma la dirigenza del Milan è interessata al giocatore…