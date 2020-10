Serie B LIVE: rinviata Reggiana-Cittadella

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

La Lega Serie B ha reso noti gli arbitri per la 5ª giornata di campionato.

Cosenza – Lecce

Gianluca Aureliano di Bologna

Colarossi – Trinchieri

IV Ufficiale: Robilotta

Cremonese – Brescia

Simone Sozza di Seregno

Tolfo – Marchi

IV Ufficiale: Illuzzi

Empoli – Pisa

Fabio Maresca di Napoli

Lombardi – Lombardo

IV Ufficiale: Rapuano

Monza – ChievoVerona

Rosario Abisso di Palermo

Sechi – Perrotti

IV Ufficiale: Amabile

Pescara – Frosinone

Matteo Gariglio di Pinerolo

Prenna – Scarpa

IV Ufficiale: Sacchi

Pordenone – Reggina

Eugenio Abbattista di Molfetta

Baccini – Moro

IV Ufficiale: Paterna

Reggiana – Cittadella

Alberto Santoro di Messina

Longo – Rossi M.

IV Ufficiale: Marchetti

Salernitana – Ascoli

Antonio Giua di Olbia

Vecchi – Della Croce

IV Ufficiale: Massimi

SPAL – Vicenza

Marco Serra di Torino

Macaddino – Ruggieri

IV Ufficiale: Marinelli

Entella – Venezia

Giacomo Camplone di Pescara

Avalos – Yoshikawa

IV Ufficiale: Maggioni

MONZA – Buone notizie per il Monza: Bettella e Rigoni sono risultati negativi al tampone e sono tornati in gruppo. Bettella ha lavorato a parte visto che è ancora infortunato. Atteso per le prossime ore l’esito dei temponi effettuati ai portieri. La situazione degli altri giocatori postivi non è cambiata

LECCE – Le parole del presidente Sticchi Damiani dopo il pari con la Cremonese. Clicca qui per leggerle.

REGGIANA-CITTADELLA – «La Lega B comunica il rinvio a data da destinarsi della gara tra Reggiana e Cittadella valevole per la 5a giornata della Serie BKT, in programma sabato 24 ottobre alle 14, dopo la richiesta presentata dal club di casa in seguito alle numerose positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra e in ottemperanza al comunicato ufficiale n.29 della Lega B che regola situazioni di questo genere.»

GIUDICE SPORTIVO – Sono 2 i calciatori squalificati dal giudice sportivo a margine della 4a giornata della Serie BKT. Nzita (Pescara) e Tiritiello (Cosenza) salteranno la prossima gara di campionato.