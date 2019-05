Serie B, Lo Monaco duro: «Follia quanto accaduto, tutto per favorire una squadra»

L’amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco ha espresso il suo punto di vista su quanto sta accadendo in Serie B

Pietro Lo Monaco, ad del Catania, ha commentato con toni molto duri quello che sta accadendo in Serie B. Intercettato dai colleghi di Tuttomercatoweb, il dirigente non ha utilizzato mezzi termini: «Quanto successo in B è follia, tutto fatto per favorire una squadra, decidete voi quale… Solo il Consiglio Federale può prendere queste decisioni, non la Lega B, anche se negli ultimi tempi hanno dimostrato di fare repubblica a sé, vedi quanto successo in estate».

«Palermo? Il secondo grado di giudizio potrebbe ribaltare le cose, bisogna aspettare questa decisione per giocare i playoff e sono a prescindere contro l’abolizione dei playout», ha concluso Lo Monaco.