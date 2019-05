La Serie B vanta sette azzurrini convocati per il Mondiale Under 20

Serie B, che vanto: sono ben sette gli azzurrini convocati per il Mondiale Under 20 ad arrivare dalla Cadetteria

Un campionato di qualità. Un campionato, soprattutto, per giovani. La Serie B conferma la propria storica vocazione e, in qualche modo, ne raccoglie i frutti. Come confermano le convocazioni in azzurro del ct Nicolato in vista del Mondiale Under 20 di quest’estate.

Sono ben sette, infatti, i giovani selezionati in Nazionale che nell’ultima stagione hanno militato nella serie cadetta. Si tratta dei difensori Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia) e Davide Bettella (Pescara), del centrocampista Davide Frattesi (Ascoli) e degli attaccanti Gabriele Gori (Livorno) e Christian Capone (Pescara).