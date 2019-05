Serie B i verdetti: nella serie cadetta si è giocata l’ultima giornata di campionato. Ecco promosse, retrocesse, play off e play out

Cala il sipario sul campionato di Serie B. Si è giocata, infatti, l’ultima giornata nella serie cadetta con tante sorprese negli ultimi 90 palpitanti minuti. Incominciamo dalla testa della classifica. Il Brescia perde contro il Benevento ma il risultato è ininfluente. Le Rondinelle erano già promosse in Serie A da un paio di settimane. Insieme al Brescia anche il Lecce approda nella massima serie, grazie alla vittoria contro lo Spezia, dopo sette anni di attesa.

Grande delusione per il Palermo che finisce terzo il proprio campionato e dovrà meritarsi la promozione tramite i playoff. Playoff che vedrà partecipare anche Benevento, Pescara, Verona, Spezia e Cittadella capace di rimontare ai due gol dei rosanero e occupare l’ultimo slot disponibile per i playoff. Nelle zone calde della classifica, Venezia e Salernitana saranno chiamate a sfidarsi per decidere chi raggiungerà Carpi, Padova e Foggia in Serie C. Incredibile la rimonta dei ragazzi di Serse Cosmi: da 2-0 a 2-3 contro il Carpi, vittoria che permette ai veneti di approdare ai playout.