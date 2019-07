Serie C 2019/2020, il Girone C regalerà un campionato ricco di emozioni: Bari, Avellino, Catania e non solo

La Serie C 2019/2020 celebra i suoi sessant’anni. Il girone C, quello composto dalle squadre del Sud d’Italia sarà uno dei più agguerriti per la conquista della Promozione in cadetteria.

Tra le favorite spicca sicuramente il Bari di Aurelio De Laurentiis. Ma per i biancorossi non ci sarà vita facile: Reggina, Catania e Avellino daranno vita ad un girone che auguriamo essere ricco di emozioni. Tuttavia, non mancano anche squadre di tradizione come Ternana e Catanzaro. Tra le pugliesi, spiccano Monopoli e Virtus Francavilla.