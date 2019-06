Il patron della Viterbese Camilli annuncia il suo addio al club dopo l’iscrizione al campionato di Serie C

Il patron della Viterbese Camilli in conferenza stampa ha annunciato l’intenzione di lasciare il club.

Ecco le sue parole riportate da Tusciaweb.it: «Iscrivo la Viterbese ma allo stadio di Viterbo non ci metto più piede. Mi hanno convinto i miei figli, per me è l’ultimo atto d’amore ma confermo che me ne vado. Chi vuole fare calcio a Viterbo lo può fare facilmente.»