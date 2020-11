Serie C LIVE: tutte le news sui gironi A, B e C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

Serie C girone B

LEGNAGO-IMOLESE – Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Legnago Salus ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Legnago Salus-Imolese, in programma domenica 22 novembre 2020, Stadio “Mario Sandrini”, Legnago, venga rinviata a data da destinarsi.

MATELICA – Il Matelica comunica che sono tutti negativi i componenti del gruppo squadra sottoposti al tampone di controllo nella giornata odierna.

SUDTIROL – Le parole del portiere Poluzzi: «Le prossime due gare saranno due partite importanti, d’accordo, ma tutte le partite sono importanti. Questo è un campionato estremamente equilibrato e lo abbiamo visto. Basti pensare alla nostra vittoria con il Carpi che è stata ritenuta fin troppo facile…guardiamo invece al percorso del Carpi per capire che non è un avversario così morbido. Sudtirol in lizza per la promozione? Credo che il Sudtirol potrà dire la sua sino alla fine del campionato».

Serie C girone C

Le decisioni del Giudice Sportivo:

l tecnico del Catania Peppe Raffaele è stato squalificato dal Giudice sportivo Marino per quattro giornate. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

€ 1.500,00 CATANIA per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara, di persone non identificate ma riconducibili alla società.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (CATANIA)

perché, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco sottraendo la disponibilità del pallone a un calciatore della squadra avversaria, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione.

MONOPOLI – La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito degli ultimi test molecolari effettuati, risultano negativizzati otto componenti del gruppo squadra. Permangono, quindi, quattro positività attualmente in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico biancoverde.

CATANIA – Le parole del mister Raffaele dopo la squalifica: «Siamo scesi in campo come piace a me, partita bella, aggressiva, gioco e grande qualità. Peccato non avere finalizzato le tante occasioni create, ma è già un gran passo avanti. Abbiamo espresso quello che deve fare il Catania in questa stagione. Dobbiamo lavorare sempre forte. Il cartellino rosso nei miei confronti? E’ stato un gesto istintivo da parte mia. Chiedo scusa ma ero sicuro fosse fallo, non credo si sia trattato di un gesto eclatante».

POTENZA-AVELLINO – Preso atto dell’istanza presentata dalla società Avellino ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Potenza-Avellino, in programma lunedì 23 novembre 2020, Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza, venga rinviata a data da destinarsi.

AVELLINO – L’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, nella giornata di mercoledì 18 novembre il gruppo squadra è stato sottoposto al trentacinquesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un solo elemento del gruppo squadra. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Sono, pertanto, totalmente infondate le notizie apparse su diversi organi di informazione secondo le quali al tampone rapido del trentacinquesimo ciclo sarebbero risultati positivi tre elementi del gruppo squadra.

BARI – Le parole di mister Autieri che risponde a Lucarelli: «La squadra non esprime la mia filosofia? Non è veritiera questa analisi. Secondo voi con la Spal o con il Potenza non avevamo identità? Mi rispondo da solo: no. Non siamo continui, è chiaro. Giochiamo ogni tre giorni e dobbiamo alternare qualcuno. Chi vien messo dentro magari non sta benissimo. Occorre tempo. Ecco perché c’è questa discontinuità. Lucarelli non conosce i fatti e parla a sproposito. La continuità ci manca ma con il tempo miglioreremo. Nessuno può dire di aver vinto il campionato adesso e se la Ternana pensa di aver vinto sbaglia. Noi ci siamo, questo è un gruppo di grandi professionisti. Il Palermo ha qualità come la Ternana e bisogna aspettare. Calma e gesso le valutazioni non si fanno adesso».