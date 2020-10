Serie C LIVE: le ultime notizie sui gironi A, B, C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

PONTEDERA – «Il Pontedera ha comunicato di aver riscontrato due positività al Covid-19 in seguito all’ultimo giro di tamponi effettuato. Di conseguenza il gruppo squadra è stato messo in quarantena preventiva, isolando i due soggetti e in serata verrà effettuato un nuovo ciclo di tamponi. Una volta ottenuti i risultati, la squadra partirà alla volta di Alessandria dove è in programma la gara contro i grigi, già posticipata alle 20:30 rispetto all’iniziale orario delle 15».

PRO SESTO – «Brutto infortunio per Tommaso Spaviero e tegola per la sua Pro Sesto. Gli esiti degli esami a cui il classe ’99 si è sottoposto nei giorni seguenti alla sfida con la Giana Erminio hanno infatti riscontrato la frattura di malleolo e perone della gamba sinistra, una diagnosi che ha portato alla conseguente operazione – svolta ieri – e tempi di recupero stimabili intorno ai cinque mesi».

LUCCHESE – Le parole del neo tecnico Di Stefano: «Il momento è delicato già da diverse settimane perché purtroppo è stato un inizio di campionato non positivo da parte della squadra, c’è stato ieri il cambio di allenatore che vuol dire un fallimento da parte di tutti, staff, giocatori etc etc…..però come si sa nel calcio arrivano sempre le opportunità di dimostrare già con la partita di domani di poter cambiare sia rotta che questo momento negativo che sta attraversando la squadra»

LECCO – Le parole del tecnico D’Agostino: «Il Piacenza è una squadra che rispetto alle altre sei cerca con dei principi di gioco di fare calcio. Dovremo essere aggressivi e fare una partita diversa rispetto a Pontedera perché non devono ragionare. Sono bravi ad attaccare gli spazi, sanno come muoversi e anche durante la partita si sanno adattare all’avversario e cambiare modulo di gioco. Dobbiamo essere consapevoli che noi siamo il Lecco e avere la fame per fare bene con tutti»

Serie C girone B

CESENA – Emergono ulteriori dettagli sui casi di positività al Covid-19 in casa Cesena, che hanno indotto la Lega Pro a posticipare il calcio d’inizio della gara di oggi contro il Carpi alle 20:45. Come comunicato dalla stessa società romagnola, si tratta di due calciatori, un membro dello staff tecnico e un collaboratore, quest’ultimo già in isolamento presso il proprio domicilio

FERMANA – Nessun caso di positività al Covid-19 in casa Fermana, come riporta Youtvrs.it. Nelle scorse ore i calciatori Samuele Neglia, Adriano Esposito e Valerio Labriola, oltre al preparatore atletico Roberto De Luce, avevano manifestato sintomi riconducibili ad un virus intestinale e, dai tamponi effettuati, non è emerso nessun caso di coronavirus.

SUDTIROL – Le parole del tecnico Vecchi: «La gara col Carpi ci ha lasciato buone sensazioni. La squadra è andata in campo consapevole della propria forza e volenterosa di raggiungere un risultato positivo, superando gli imprevisti e raggiungendo l’obiettivo. Stanno uscendo i valori, nello scorso turno le società più importanti hanno vinto e c’è stato qualche pareggio negli scontri diretti: il campionato si sta delineando. Ci aspettano delle altre prove, prima di avere delle certezze dobbiamo confrontarci con tutti e la partita col Padova ci darà altre risposte. Sarà una partita complicata, è una squadra costruita e allenata bene. Andremo in campo con le nostre qualità e forze, consapevoli di poter rendere la vita difficile a tutti e di poter dare fastidio. Assenti? Purtroppo perdiamo Fischnaller per un problema fisico, gli altri stanno bene. Mi auguro che la forza della nostra squadra stia, come nell’anno scorso, ancora nel gruppo, è importante affrontare gli avversari con tutto il collettivo»

Serie C girone C

MONOPOLI – Buone notizie in casa Monopoli con la società pugliese che, con una nota, comunica che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti i tesserati.

CAVESE – La Cavese 1919 rende noto che il ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri ha dato esito positivo per alcuni tesserati, che come da protocollo sono stati subito posti in isolamento. Nel pomeriggio di oggi l’intero gruppo squadra si sottoporrà a nuovi controlli. È stata, pertanto, annullata la conferenza stampa pre-partita programmata per le ore 12.30.

FOGGIA – Le parole del tecnico Marchionni in vista del match contro la Ternana: «In questo momento dobbiamo pensare soltanto a preparare la partita, le parole se le porta via il vento. Avevamo fatto un passo in avanti col Catanzaro, ne abbiamo fatti cinque indietro con l’Avellino e non possiamo essere quelli di giovedì. Il fatto che la Ternana sia costruita per il vertice non deve essere una scusa. Veniamo da tre sconfitte consecutive e una prestazione brutta che dobbiamo riscattare. Affrontiamo una grande squadra e le motivazioni devono essere ancora di più»