Serie C, quattro punti di penalizzazione al Taranto: il comunicato

Il Taranto è stato punito con quattro punti di penalizzazione. Ecco le motivazioni che hanno portato a questa decisione

Brutte notizie in casa Taranto. Il club che milita in Serie C Girone C è stato penalizzato con 4 punti in meno in classifica. Ecco il comunicato.

PENALIZZAZIONE – «Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 4 punti di penalizzazione in classifica il Taranto FC 1927 Srl (Girone C di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa. Il TFN ha inoltre sanzionato con 4 mesi di inibizione l’amministratore unico del club Salvatore Alfonso»