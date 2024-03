Serio problema per Manchester United e City con la Uefa

Problemi e guai in vista per le due squadre di Manchester, United e City, con la Uefa. Ecco la situazione approfondita

Su manchestereveningnews.co.uk, Samuel Lockorst e Tyrone Marshall analizzano il più grave problema che ha in questo momento il Manchester United. Non riferendosi al sesto posto attualmente occupato in classifica, ma a ciò che potrebbe succedere a fine torneo: «Il Manchester United è fiducioso sulla possibilità di ricevere l’autorizzazione a competere nelle competizioni europee la prossima stagione nonostante un potenziale conflitto di interessi sul modello multi-club di Ineos, visto che anche la squadra di Ligue 1 del Nizza è in lizza per qualificarsi in una coppa europea.

La UEFA ha tentato di reprimere la proprietà dei club e le loro ultime regole stabiliscono che se due club dello stesso gruppo di proprietà si qualificano per la stessa competizione, solo uno sarà autorizzato a partecipare. Gli attuali regolamenti affermano che la squadra di più alto rango avrebbe avuto la priorità e, con il Nizza attualmente quinto e lo United al sesto posto, significherebbe che la squadra francese andrebbe in Europa League, con lo United che probabilmente scenderà nella Conference League. Ineos è l’azionista di maggioranza a Nizza, mentre l’investimento del 28% di Sir Jim Ratcliffe nello United è stato ufficialmente ratificato all’inizio di quest’anno. Un problema che potrebbe anche riguardare i cugini del City, imparentati con il Girona, e che è già stato affrontato con successo in due precedenti casi, riguardanti la compresenza di Brighton e Union-St.Gilloise e Aston Villa e Vitoria.