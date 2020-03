Setien giustifica Sarabia, ma: «I modi non mi piacciono» – VIDEO

Il secondo di Quique Setien sotto i riflettori per gli insulti pronunciati in occasione del Clasico – VIDEO

Quique Setien ha buttato acqua sul fuoco per provare a spegnere l’incendio che si è scatenato dopo le parole del suo vice Sarabia durante il Clasico di domenica. Ecco cosa ha detto il tecnico del Barcellona.

«La verità è che ciò che mi piace meno di Sarabia sono i modi. Come si è espresso a me non va giù. Ciò a cui più tengo è proprio la forma e voglio chiarirlo nel caso qualcuno non lo capisca fino in fondo».