Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha commentato la vittoria ottenuta nei preliminari di Champions League contro il Monaco. Le sue dichiarazioni.

«Lo Shakhtar aveva 22.1 anni di media e il Monaco l’anno scorso è arrivato terzo in Ligue 1, vincendo due volte col Paris Saint-Germain e ha lottato fino all’ultimo fino al titolo. Tutti hanno fatto una grande partita, altrimenti non puoi vincere in casa Monaco. L’obiettivo è fare i 90′ come i primi 25′ che abbiamo fatto. Sempre, campionato e coppa».