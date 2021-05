Shevchenko: «Donnarumma? Ragazzo giovane, poteva restare per vincere»

Andry Shevchenko ha rilasciato una breve dichiarazione toccando il tasto Gianluigi Donnarumma, ecco le parole dell’ex rossonero

Andry Shevchenko ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Radio Anch’Io Sport. Le sue parole su Gianluigi Donnarumma:

«Ognuno è libero di fare le proprie scelte. È un ragazzo giovane, la sua carriera è appena cominciata e ha fatto molto bene al Milan. Secondo me poteva restare per raggiungere risultati ancora più importanti come la vittoria dello scudetto, poi magari sarebbe potuto andare via in futuro».