Si fingeva Messi per fare sesso: denunciato da 23 donne – FOTO

Si fingeva Leo Messi per conquistare le donne e portarsele a letto: Reza Parastesh denunciato da 23 ragazze – FOTO

Notizia assurda dall’Iran. Reza Parastesh, giovane ragazzo iraniano, è stato denunciato da 23 donne per aver finto di essere Leo Messi. Non in campo però, bensì tra le lenzuola: il falso Messi adescava le ragazze, sfruttando la sua somiglianza con la Pulga.

Reza era passato, tempo fa, agli onori della cronaca per l’imbarazzante somiglianza con il campione argentino: ma il giovane iraniano ha tirato troppo la corda.