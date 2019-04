Succede l’incredibile in Sicilia, pubblico sbalordito quando un elicottero rapisce un calciatore in campo: ma era il suo originale addio al calcio

Ignazio Barbagallo, calciatore di 55 anni del Città di Viagrande, ha pensato ad un originale scherzo per dare l’addio ai suoi tifosi e compagni di squadra, durante la sua ultima partita da calciatore professionale.

Il suo addio rimarrà probabilmente impresso nelle menti degli spettatori quanto nella storia del calcio professionale italiano: Barbagallo entra durante il secondo tempo della partita contro il Play Shop Nebrodi sorridendo, e poi, dopo il triplice fischio, un elicottero si abbassa e lo porta via.

Il pubblico rimane attonito per un po, poi la rivelazione: è tutto uno scherzo organizzato per la sua ultima partita, un uscita di scena in grande stile per un calciatore che ha ormai abituato il suo pubblico a goliardate di questo genere.

La giornata si è conclusa tra le risate e i sospiri di sollievo, il video è rintracciabile su Youtube sotto il nome “Nucleo rimozione calciatori”.